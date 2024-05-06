Новітня розробка за $3 млн. У ГУР розповіли подробиці про знищений катер росіян у Криму

Швидкісний патрульний катер "Мангуст" (Фото: Рособоронекспорт)

Знищений в ніч проти 6 травня російський швидкісний катер оцінювався в понад 120 млн рублів, це був проєкт "Мангуст". Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

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Зранку в ГУР повідомляли, що уразили морським безпілотником Magura V5 російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму.

"Маємо приємність і можливість підтвердити не лише ураження, а і знищення швидкісного катера серії "Мангуст" 12150. Це достатньо новітня розробка окупантів. У чорноморській акваторії їх не так багато. І ось сьогодні – мінус один, це вже точно", – сказав Юсов, наголосивши, що катер знищено разом з озброєнням і боєкомплектом.

Він зазначив, що вартість такого катера становить понад 120 млн рублів – залежно від оснащення і модифікації. Ці катери використовуються російськими спецслужбами та прикордонниками.

ДОПОВНЕНО О 15:10. В ГУР повідомили, що орієнтовна вартість знищеного "Мангуста" становить близько $3 млн.

Виготовляються ці катери з 2000 року. Катер сягає до 20 м завдовжки та до 5 м завширшки. Максимальна швидкість ― до 50 вузлів. У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно-керовані модулі з основною штатною зброєю ― кулеметною установкою калібром 14,5 мм.

Також на борту "Мангуста" росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу "Ігла" або "Верба".

14 лютого ГУР у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки та оборони України знищило російський ВДК "Цезар Куніков" – успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО. Для операції використовувалися дрони MAGURA V5.

Відео вибухів у морі після удару по кораблю – тут.

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