Telegram-канали, що транслюють російську воєнну пропаганду, опублікували відео від першої особи, на якому зафіксовано момент знищення Силами оборони великого десантного корабля "Цезарь Куніков" 14 лютого. За словами окупантів, вони намагалися відбиватися від українських дронів близько 40 хвилин.

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Підписник російського пропагандиста, який поділився кадрами, стверджує, що "Кунікова" атакували 10 безекіпажних катерів ЗСУ, чотири з яких окупанти нібито знищили.

"П'ятий БЕК вразив ВДК в корму, тим самим знерухомив корабель, після чого наступні чотири БЕКи по черзі вразили корабель по лівому борту в районі міделя (середина) і ближче до корми, з метою перекидання судна (через надходження великої кількості води з одного борту). Дев'ятий БЕК частково увійшов у пробоїну, зроблену попереднім БЕКом і здетонував практично всередині", – поділився росіянин.

Ворог стверджує, що корабель було неможливо врятувати, оскільки крен збільшувався і корабель йшов на дно.

Загалом опис ворога схожий на візуалізацію, яку минулого місяця опублікували інженери з аналітичної команди AiTelly. LIGA.net описувала поетапну атаку "Кунікова" тут.

14 лютого ГУР у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки та оборони України знищили російський ВДК "Цезар Куніков" – успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО.

"Цезар Куніков" брав участь в агресії Росії проти Грузії у серпні 2008 року. Також ним росіяни перевозили військові вантажі до Сирії. Вперше він потрапив під удар Сил оборони 24 березня 2022 року у Бердянську, але тоді судну вдалося вціліти та піти у море.

Спікер військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів LIGA.net, що в арсеналі у Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів.

Відео вибухів у морі після удару по кораблю можна переглянути за посиланням.

LIGA.net зібрала відому інформацію щодо спецоперації та знищеного корабля.

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