Інженери з команди AiTelly опублікували візуалізацію того, як російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" був знищений українськими надводними дронами MAGURA V5.

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Експерти розпочали з характеристик та можливостей російського ВДК та українських безпілотників.

Зазначається, що "Цезар Куніков" мав важливе значення для швидкого доставлення десантних військ на сушу під час військових операцій. Корабель може перевозити до 450 тонн вантажу, його носові та кормові люки забезпечують швидке та безперешкодне завантаження та розвантаження військових транспортних засобів.

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"Вантажний відсік займає дивовижну площу – 630 квадратних метрів. Такий великий простір дозволяє розмістити до 25 бронетранспортерів одночасно", – розповідає диктор.

MAGURA V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний катер, який відрізняється універсальністю та здатністю виконувати широкий спектр завдань.

Він може працювати на дальності до 400 км у радіусі дії до 800 км. Автономність безпілотника становить до 60 годин, може нести бойове навантаження до 200 кг. Крейсерська швидкість MAGURA V5 становить 41 км/год, максимальна – 78 км/год.

"Такий великий радіус дії дозволяє йому автономно та ефективно патрулювати морські простори, забезпечуючи спостереження та атакувальні можливості. Крім того, MAGURA V5 може нести боєголовки 300 кг, що підвищує його універсальність та бойову ефективність", – розповідає експерт.

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З берега було запущено кілька українських безпілотників.

Експерт, коментуючи візуалізацію, каже: "Коли ціль з'являється у полі зору, морські безпілотники на максимальній швидкості рухаються до неї та врізаються в борт корабля. Від удару активізується запал, випускаючи єдину у цьому дроні радянську складову – бомбу, призначену для завдавання потужного удару. Вибуховий заряд вражає корабель, пошкоджуючи відсік з боєприпасами".

На скриншотах – поетапна атака "Цезаря Кунікова".

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14 лютого ГУР у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки та оборони України знищили російський ВДК "Цезар Куніков" – успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО.

"Цезар Куніков" брав участь в агресії Росії проти Грузії у серпні 2008 року. Також ним росіяни перевозили військові вантажі до Сирії. Вперше він потрапив під удар сил оборони 24 березня 2022 року у Бердянську, але тоді судну вдалося вціліти та піти у море.

Спікер військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів LIGA.net, що в арсеналі у Чорноморського флоту РФ залишаються п'ять таких кораблів.

Відео вибухів у морі після удару по кораблю можна переглянути за посиланням.

LIGA.net зібрала відому інформацію щодо спецоперації та знищеного корабля.

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