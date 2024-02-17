Инженеры из команды AiTelly опубликовали визуализацию того, как российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников" был уничтожен украинскими надводными дронами MAGURA V5.

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Эксперты начали с характеристик российского БДК и украинских беспилотников.

Отмечается, что "Цезарь Куников" имел важное значение для быстрой доставки десантных войск на сушу во время военных операций. Корабль может перевозить до 450 тонн груза, его носовые и кормовые люки обеспечивают быструю и беспрепятственную погрузку и разгрузку военных транспортных средств.

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"Грузовой отсек занимает удивительную площадь – 630 квадратных метров. Такое большое пространство позволяет разместить до 25 бронетранспортеров одновременно", – рассказывает диктор.

MAGURA V5 – украинский многоцелевой надводный беспилотный катер, отличающийся универсальностью и способностью выполнять широкий спектр задач.

Он может работать на дальности до 400 км в радиусе действия до 800 км. Автономность беспилотника составляет до 60 часов, может нести боевую нагрузку до 200 кг. Крейсерская скорость MAGURA V5 составляет 41 км/ч, максимальная – 78 км/ч.

"Такой большой радиус действия позволяет ему автономно и эффективно патрулировать морские пространства, обеспечивая наблюдения и атакующие возможности. Кроме того, MAGURA V5 может нести 300 кг боеголовки, что повышает его универсальность и боевую эффективность", – рассказывает эксперт.

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С берега были запущены несколько украинских беспилотников.

Эксперт, комментируя визуализацию, говорит: "Когда цель появляется в поле зрения, морские беспилотники на максимальной скорости двигаются к ней и врезаются в борт корабля. От удара активизируется пыл, выпуская единственную в этой дроне советскую составляющую – бомбу, предназначенную для задачи мощного удара. Взрывной заряд поражает корабль, повреждая отсек с боеприпасами".

На скриншотах – поэтапная атака "Цезаря Куникова".

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14 февраля ГУР во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили российский БДК "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО.

"Цезарь Куников" принимал участие в агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Также им россияне перевозили военные грузы в Сирию. Впервые он попал под удар сил обороны 24 марта 2022 в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море.

Спикер военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал LIGA.net, что у строя у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.

Видео взрывов в море после удара по кораблю можно просмотреть по ссылке .

LIGA.net собрала известную информацию по спецоперации и уничтоженному кораблю.

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