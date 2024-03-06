Telegram-каналы, транслирующие российскую военную пропаганду, опубликовали видео от первого лица, на котором зафиксирован момент уничтожения Силами обороны большого десантного корабля "Цезарь Куников" 14 февраля. По словам оккупантов, они пытались отбиваться от украинских дронов около 40 минут.

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Подписчик российского пропагандиста, поделившийся кадрами, утверждает, что "Куникова" атаковали 10 безэкипажных катеров ВСУ, четыре из которых оккупанты якобы уничтожили.

"Пятый БЭК поразил БДК в корму, тем самым обездвижил корабль, после чего следующие четыре БЭКа поочередно поразили корабль по левому борту в районе миделя (середина) и ближе к корме, с целью опрокидывания судна (из-за поступления большого количества воды с одного борта). Девятый БЭК частично вошел в пробоину, сделанную предыдущим БЭКом и сдетонировал практически внутри", – поделился россиянин.

Враг утверждает, что корабль было невозможно спасти, поскольку крен увеличивался и корабль шел ко дну.

В целом описание врага похоже на визуализацию, которую в прошлом месяце опубликовали инженеры из аналитической команды AiTelly. LIGA.net описывала поэтапную атаку "Куникова" здесь.

14 февраля ГУР во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили российский БДК "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО.

"Цезарь Куников" принимал участие в агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Также им россияне перевозили военные грузы в Сирию. Впервые он попал под удар Сил обороны 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море.

Спикер военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал LIGA.net, что в арсенале у Черноморского флота РФ остаются пять таких кораблей.

Видео взрывов в море после удара по кораблю можно просмотреть по ссылке.

LIGA.net собрала известную информацию по спецоперации и уничтоженному кораблю.

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