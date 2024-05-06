Дрон військової розвідки знищив швидкісний катер росіян в окупованому Криму – відео

Фото: Головне управління розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони уразило морським безпілотником російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило ГУР.

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За даними військової розвідки, у ніч проти 6 травня внаслідок операції ГУР дрон Magura V5 знищив швидкісний катер російських загарбників. Плавзасіб знаходився в районі бухти Вузька.

"Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту далі від півострова, бойова робота триває по швидкісних військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму", – зазначили в розвідці.

27 квітня СБУ влаштувала масовану атаку безпілотників на військовий аеродром і два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї.

У ніч проти 1 травня дрони ГУР вразили Рязанський нафтопереробний завод. На підприємстві виникла пожежа.

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