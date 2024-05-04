Київ просить у США дрони MQ-9 Reaper, але Вашингтон вагається: боїться, що РФ зіб'є – Politico

Видання написало, що в Україні й раніше прагнули використовувати такі дрони, але для ударних і спостережних місій

MQ-9 Reaper (Фото: EPA)

Україна зацікавлена в отриманні американського безпілотника-розвідника MQ-9 Reaper, оскільки шукає нові способи для ідентифікації ворожих цілей, але у Вашингтоні не наважуються передати Україні ці дрони. Про це написало видання Politico з посиланням на співрозмовників.

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Видання написало, що в Україні й раніше прагнули використовувати такі дрони, але для ударних і спостережних місій. Останнім часом Київ цікавить їх застосування для розвідки глибоко в російському тилу.

За інформацією видання, США, як і раніше, не наважуються надати MQ-9 Reaper через побоювання, що Росія може їх збити.

ДОВІДКА. MQ-9 Reaper ‒ розвідувально-ударний безпілотник, оснащений турбогвинтовим двигуном, він розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems для використання у ВПС США, ВМС США, і Британських КВПС.



Безпілотники можуть літати на висоті 15 км на відстань до 1900 кілометрів, час роботи в автономному режимі — 16-28 годин. Параметри дрона: довжина ‒ 11 м, розмах крила ‒ 20 м, вантажність ‒ 1,7 т, вага ‒ 2223 кілограми (порожній); 4760 кілограмів (максимальна), максимальна швидкість ‒ 482 км/год, крейсерська швидкість ‒ 313 км/год.



MQ-9 Reaper оснащений мультиспектральною системою націлювання AN/DAS-1 MTS-B, радарна система AN/APY-8 Lynx II, пошуковою радарною системою Raytheon SeaVue Marine Search Radar (варіація Guardian). Дрон може нести озброєння: до чотирьох AGM-114 Hellfire ракет повітря-земля або чотири ракети Hellfire та дві 230 кг лазерокеровані бомби GBU-12 Paveway II. MQ-9 Reaper ‒ розвідувально-ударний безпілотник, оснащений турбогвинтовим двигуном, він розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems для використання у ВПС США, ВМС США, і Британських КВПС.Безпілотники можуть літати на висоті 15 км на відстань до 1900 кілометрів, час роботи в автономному режимі — 16-28 годин. Параметри дрона: довжина ‒ 11 м, розмах крила ‒ 20 м, вантажність ‒ 1,7 т, вага ‒ 2223 кілограми (порожній); 4760 кілограмів (максимальна), максимальна швидкість ‒ 482 км/год, крейсерська швидкість ‒ 313 км/год.MQ-9 Reaper оснащений мультиспектральною системою націлювання AN/DAS-1 MTS-B, радарна система AN/APY-8 Lynx II, пошуковою радарною системою Raytheon SeaVue Marine Search Radar (варіація Guardian). Дрон може нести озброєння: до чотирьох AGM-114 Hellfire ракет повітря-земля або чотири ракети Hellfire та дві 230 кг лазерокеровані бомби GBU-12 Paveway II.

Фото: EPA

24 квітня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

26 квітня США повідомили про те, що виділять новий пакет військової допомоги для України на $6 млрд.

3 травня стало відомо, що наприкінці квітня Україна отримала озброєння з нового пакета допомоги від Сполучених Штатів. Але основна частина зброї від союзників надійде згодом.

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