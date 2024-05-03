Україна вже отримала перші партії зброї з нового пакета від США – NYT

Артилерійські снаряди (Фото: EPA)

Наприкінці квітня Україна отримала озброєння з нового пакета допомоги від Сполучених Штатів. Але основна частина зброї від союзників надійде згодом. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на неназваних посадовців зі США та Європи.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У матеріалі йдеться, що 28 квітня Україна отримала партію протитанкових ракет та 155-мм артилерійських снарядів. 29 квітня була доставлена друга партія американського озброєння. А наступного дня до Польщі прибули ракети до Patriot, які надала Іспанія.

Однак, за словами співрозмовників NYT, основна маса зброї з великих пакетів допомоги, які оголосили США, Велика Британія та Німеччина, надійде в Україну через кілька місяців.

У матеріалі зазначається, що бойові машини, човни, гармати, ракетні установки та системи протиповітряної оборони доставити складніше, адже розміри техніки часто вимагають транспортувати її морем та потягами під посиленою охороною.

Один американський чиновник розповів журналістам, що більша частина габаритної зброї, яка була профінансована Сполученими Штатами, і навіть деякі боєприпаси, будуть доставлені до кінця літа чи навіть пізніше. Крім того, Вашингтон має визначити, звідки саме брати обіцяну Україні техніку таким чином, аби не поставити під загрозу боєздатність підрозділів НАТО, які її використовують.

24 квітня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

26 квітня США повідомили про те, що виділять новий пакет військової допомоги для України на $6 млрд.

27 квітня міністерка оборони Іспанії Роблес заявила, що країна надасть Україні додаткові ракети до систем протиповітряної оборони Patriot.

Читайте також: Білий дім: Україна почала отримувати зброю з нового пакета допомоги США