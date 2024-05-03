Украина уже получила первые партии оружия из нового пакета от США – NYT

Артиллерийские снаряды (Фото: EPA)

В конце апреля Украина получила вооружение из нового пакета помощи от Соединенных Штатов. Но основная часть оружия от союзников поступит со временем. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на неназванных должностных лиц из США и Европы.

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В материале говорится, что 28 апреля Украина получила партию противотанковых ракет и 155-мм артиллерийских снарядов. 29 апреля была доставлена вторая партия американского вооружения. А на следующий день в Польшу прибыли ракеты к Patriot, которые предоставила Испания.

Однако, по словам собеседников NYT, основная масса оружия из крупных пакетов помощи, объявленных США, Великобританией и Германией, поступит в Украину через несколько месяцев.

В материале говорится, что боевые машины, лодки, пушки, ракетные установки и системы противовоздушной обороны доставить сложнее, ведь размеры техники часто требуют транспортировать ее по морю и железной дороге под усиленной охраной.

Один американский чиновник рассказал журналистам, что большая часть габаритного оружия, которое было профинансировано Соединенными Штатами, а также некоторые боеприпасы, будут доставлены до конца лета или даже позже. Кроме того, Вашингтон должен определить, откуда брать обещанную Украине технику таким образом, чтобы не поставить под угрозу боеспособность подразделений НАТО, которые ее используют.

24 апреля Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

26 апреля США сообщили о том, что выделят новый пакет военной помощи для Украины на $6 млрд.

27 апреля министр обороны Испании Роблес заявила, что страна предоставит Украине дополнительные ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot.

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