Белый дом: Украина начала получать оружие из нового пакета помощи США

29 апреля президент Зеленский заявил, что военная помощь от США уже начала поступать в Украину

Карин Жан-Пьер (Фото: EPA)

Украина уже начала получать оружие из нового пакета помощи, который США объявили на прошлой неделе. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

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Пресс-секретарь отметила, что хочет быть "осторожной" в этой теме, поскольку речь идет о вопросах оперативной безопасности.

"Помощь в Украину уже идет. Сейчас они получают поддержку безопасности", – отметила представитель Белого дома.

Также Жан-Пьер выразила надежду, что это вооружение поможет украинским военным на линии фронта, чтобы они сумели себя защитить.

29 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь от США уже начала поступать в Украину.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.

24 апреля закон о помощи для Украины одобрил Сенат США. Впоследствии его подписал американский глава Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. До этого CNN писало, что в нем могут находиться ракеты ATACMS. Зеленский также сообщал, что Украина и США достигли окончательных договоренностей по ATACMS.

26 апреля США сообщили о том, что выделят новый пакет военной помощи для Украины на $6 млрд.

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