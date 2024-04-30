Білий дім: Україна почала отримувати зброю з нового пакета допомоги США

29 квітня президент Зеленський заявив, що військова допомога від США вже почала надходити до України

Карін Жан-П'єр (Фото: EPA)

Україна вже почала отримувати зброю з нового пакета допомоги, який США оголосили минулого тижня. Про це заявила представниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

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Речниця зазначила, що хоче бути "обережною" у цій темі, оскільки мовиться про питання оперативної безпеки.

"Допомога в Україну вже йде. Наразі вони отримують безпекову підтримку", — зазначила представниця Білого дому.

Також Жан-П'єр висловила сподівання, що це озброєння допоможе українським військовим на лінії фронту, аби вони зуміли себе захистити.

29 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що військова допомога від США вже почала надходити до України.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.

Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому можуть бути ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.

26 квітня США повідомили про те, що виділять новий пакет військової допомоги для України на $6 млрд.

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