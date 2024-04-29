Зеленський: Дещо з американської допомоги вже почало надходити до України
Президент Володимир Зеленський заявив, що військова допомога від США вже почала надходити до України. Про це він заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
За словами Зеленського, російська армія готується до великого наступу, а тому Україна спільно з допомогою НАТО мають зірвати наміри окупантів.
"Дещо вже почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію й укомплектувати відповідну кількість бригад", — зазначив він.
Також український лідер зауважив, що угоди про гарантії безпеки дуже допомогли у той час, коли Україна очікувала підтримки США, й ті країни, з якими Київ уклав такі домовленості, допомагали йому у посиленні української протиповітряної оборони.
29 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом.
- 20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- 24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.
- Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому можуть бути ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.
- 26 квітня США повідомили про те, що виділять новий пакет військової допомоги для України на $6 млрд.
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