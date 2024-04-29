Зеленський: Дещо з американської допомоги вже почало надходити до України

Володимир Зеленський (Фото: LIGA.net)

Президент Володимир Зеленський заявив, що військова допомога від США вже почала надходити до України. Про це він заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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За словами Зеленського, російська армія готується до великого наступу, а тому Україна спільно з допомогою НАТО мають зірвати наміри окупантів.

"Дещо вже почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію й укомплектувати відповідну кількість бригад", — зазначив він.

Також український лідер зауважив, що угоди про гарантії безпеки дуже допомогли у той час, коли Україна очікувала підтримки США, й ті країни, з якими Київ уклав такі домовленості, допомагали йому у посиленні української протиповітряної оборони.

29 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.

Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому можуть бути ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.

26 квітня США повідомили про те, що виділять новий пакет військової допомоги для України на $6 млрд.

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