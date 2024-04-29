Зеленский: Кое-что из американской помощи уже начало поступать в Украину

Владимир Зеленский (Фото: LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь от США уже начала поступать в Украину. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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По словам Зеленского, российская армия готовится к большому наступлению, а потому Украина совместно с помощью НАТО должны сорвать намерения оккупантов.

"Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад", – отметил он.

Также украинский лидер отметил, что соглашения о гарантиях безопасности очень помогли в то время, когда Украина ожидала поддержки США, и те страны, с которыми Киев заключил такие договоренности, помогали ему в усилении украинской противовоздушной обороны.

29 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами приняла помощь Украине.

24 апреля закон о помощи для Украины был одобрен Сенатом США. Впоследствии его подписал американский глава Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. До этого CNN писало, что в нем могут находиться ракеты ATACMS. Зеленский также сообщал, что Украина и США достигли окончательных договоренностей по ATACMS.

26 апреля США сообщили о том, что выделят новый пакет военной помощи для Украины на $6 млрд.

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