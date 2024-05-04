Киев просит у США дроны MQ-9 Reaper, но Вашингтон медлит: боится, что РФ собьет – Politico

Издание написало, что в Украине и раньше стремились использовать такие дроны, но для ударных и наблюдательных миссий

MQ-9 Reaper (Фото: EPA)

Украина заинтересована в получении американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper, поскольку ищет новые способы идентификации враждебных целей, но в Вашингтоне не решаются передать Украине эти дроны. Об этом написало издание Politico со ссылкой на собеседников.

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Издание написало, что в Украине и раньше стремились использовать такие дроны, но для ударных и наблюдательных миссий. В последнее время Киев интересует их применение для разведки глубоко в российском тылу.

По информации издания, США по-прежнему не решаются предоставить MQ-9 Reaper из-за опасений, что Россия может их сбить.

СПРАВКА. MQ-9 Reaper – разведывательно-ударный беспилотник, оснащенный турбовинтовым двигателем, он разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems для использования в ВВС США, ВМС США, и Британских КВПС.



Беспилотники могут летать на высоте 15 км на расстояние до 1900 километров, время работы в автономном режиме – 16-28 часов. Параметры дрона: длина – 11 м, размах крыла – 20 м, грузоподъемность – 1,7 т, вес – 2223 килограмма (пустой); 4760 килограммов (максимальный), максимальная скорость – 482 км/ч, крейсерская скорость – 313 км/ч.



MQ-9 Reaper оснащен мультиспектральной системой нацеливания AN/DAS-1 MTS-B, радарной системой AN/APY-8 Lynx II, поисковой радарной системой Raytheon SeaVue Marine Search Radar (вариация Guardian). Дрон может нести вооружение: до четырех AGM-114 Hellfire ракет воздух-земля или четыре ракеты Hellfire и две 230 кг лазероуправляемые бомбы GBU-12 Paveway II. MQ-9 Reaper – разведывательно-ударный беспилотник, оснащенный турбовинтовым двигателем, он разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems для использования в ВВС США, ВМС США, и Британских КВПС.Беспилотники могут летать на высоте 15 км на расстояние до 1900 километров, время работы в автономном режиме – 16-28 часов. Параметры дрона: длина – 11 м, размах крыла – 20 м, грузоподъемность – 1,7 т, вес – 2223 килограмма (пустой); 4760 килограммов (максимальный), максимальная скорость – 482 км/ч, крейсерская скорость – 313 км/ч.MQ-9 Reaper оснащен мультиспектральной системой нацеливания AN/DAS-1 MTS-B, радарной системой AN/APY-8 Lynx II, поисковой радарной системой Raytheon SeaVue Marine Search Radar (вариация Guardian). Дрон может нести вооружение: до четырех AGM-114 Hellfire ракет воздух-земля или четыре ракеты Hellfire и две 230 кг лазероуправляемые бомбы GBU-12 Paveway II.

Фото: EPA

24 апреля Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

26 апреля США сообщили о том, что выделят новый пакет военной помощи для Украины на $6 млрд.

3 мая стало известно, что в конце апреля Украина получила вооружение из нового пакета помощи Соединенных Штатов. Но основная часть оружия от союзников поступит со временем.

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