Дрон военной разведки уничтожил скоростной катер россиян в оккупированном Крыму – видео

Фото: Главное управление разведки

Главное управление разведки Министерства обороны поразило морским беспилотником российский скоростной катер в районе бухты Узкая во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщило ГУР.

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По данным военной разведки, в ночь на 6 мая в результате операции ГУР дрон Magura V5 уничтожил скоростной катер российских захватчиков. Плавсредство находилось в районе бухты Узкая.

"Поскольку страх перед украинскими атаками заставляет оккупантов прятать большие корабли Черноморского флота дальше от полуострова, боевая работа продолжается по скоростным военным судам россиян, незаконно находящимся в украинских территориальных водах Крыма", — отметили в разведке.

27 апреля СБУ устроила массированную атаку беспилотников на военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае.

В ночь на 1 мая дроны ГУР поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии возник пожар.

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