Ночью в Крыму раздавались взрывы. ГУР поразило российский катер типа "Тунец" – источник
В ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны сообщил, что в результате операции Главного управления разведки был поражен катер российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".
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Пропагандистские Telegram-каналы писали, что около 02:30 оккупанты останавливали движение транспорта через Керченский мост. Местные жители в Керчи сообщали, что над городом было слышно "около 10 взрывов".
Впоследствии крымский "чиновник" Олег Крючков сообщил, что этой ночью были повреждены два парома – железнодорожный и автомобильный.
Собеседник LIGA.net не смог подтвердить поражение паромов, однако заявил, что бойцами ГУР был поврежден катер россиян КС-701 "Тунец". О поражении такого же катера в прошлом году сообщали Военно-морские силы ВСУ.
Информация требует уточнения.
- В ночь на 1 февраля 2024 года ГУР уничтожило российский ракетный крейсер "Ивановец", используя дроны MAGURA V5.
- В следующий раз MAGURA V5 уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", это произошло 14 февраля.