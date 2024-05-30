В ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны сообщил, что в результате операции Главного управления разведки был поражен катер российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".

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Пропагандистские Telegram-каналы писали, что около 02:30 оккупанты останавливали движение транспорта через Керченский мост. Местные жители в Керчи сообщали, что над городом было слышно "около 10 взрывов".

Впоследствии крымский "чиновник" Олег Крючков сообщил, что этой ночью были повреждены два парома – железнодорожный и автомобильный.

Собеседник LIGA.net не смог подтвердить поражение паромов, однако заявил, что бойцами ГУР был поврежден катер россиян КС-701 "Тунец". О поражении такого же катера в прошлом году сообщали Военно-морские силы ВСУ.

Информация требует уточнения.

СПРАВКА "Тунец" – дизельный катер с алюминиевым корпусом, который в зависимости от модификации предназначен для разъездных работ или патрульных поездок, отдыха на воде. Длина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пассажировместимость – до шести человек. Такие катера в основном есть в собственности российских пограничников и МЧС. "Тунец" – дизельный катер с алюминиевым корпусом, который в зависимости от модификации предназначен для разъездных работ или патрульных поездок, отдыха на воде. Длина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пассажировместимость – до шести человек. Такие катера в основном есть в собственности российских пограничников и МЧС.