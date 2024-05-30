Розвідка вразила не два, а чотири "Тунця" в Криму: два з них знищені

Бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 у ніч проти 30 травня знищили за допомогою дронів Magura V5 два російські катери КС-701 "Тунець"

ГУР. Ілюстративне зображення (Фото: ГУР)

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони уточнили деталі спецоперації та зазначили, що дронами Magura V5 було вражено чотири російські катери КС-701 "Тунець" й два з них – знищено.



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Розвідка акцентувала, що загалом втрати Росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 становлять чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунець".



Також у ГУР наголосили, що ці засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.

Представник ГУР Андрій Юсов раніше заявив, що два російські катери "Тунець" не підлягають відновленню після ударів Magura V5.

Бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 у ніч проти 30 травня знищили за допомогою дронів Magura V5 два російські катери КС-701 "Тунець".

У ніч проти 1 лютого 2024 року ГУР знищило російський ракетний крейсер "Івановець", використовуючи дрони MAGURA V5.

Наступного разу MAGURA V5 знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", це сталося 14 лютого.

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