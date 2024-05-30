Разведка поразила не два, а четыре "Тунца" в Крыму: два из них уничтожены

Бойцы спецподразделения ГУР Group 13 в ночь на 30 мая уничтожили с помощью дронов Magura V5 два российских катера КС-701 "Тунец"

ГУР. Иллюстративное изображение (Фото: ГУР)

В Главном управлении разведки Министерства обороны уточнили детали спецоперации и отметили, что дронами Magura V5 были поражены четыре российских катера КС-701 "Тунец" и два из них – уничтожены.

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Разведка акцентировала, что в целом потери России от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец".



Также в ГУР отметили, что эти средства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова.

Представитель ГУР Андрей Юсов ранее заявил, что два российских катера "Тунец" не подлежат восстановлению после ударов Magura V5.

Бойцы спецподразделения ГУР Group 13 в ночь на 30 мая уничтожили с помощью дронов Magura V5 два российских катера КС-701 "Тунец".

В ночь на 1 февраля 2024 года ГУР уничтожило российский ракетный крейсер "Ивановец", используя дроны MAGURA V5.

В следующий раз MAGURA V5 уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", это произошло 14 февраля.

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