Знищені дронами російські "Тунці" в Криму не підлягають відновленню – ГУР

Бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 у ніч проти 30 травня знищили за допомогою дронів Magura V5 два російські катери КС-701 "Тунець"

Андрій Юсов (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що два російські катери "Тунець" не підлягають відновленню після ударів Magura V5. Про це він розповів у ефірі телемарафону та поділився деталями операції української розвідки у тимчасово окупованому Криму.

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"Є різні види "Тунців", ще водиться трохи у нашій акваторії російський "Тунець", але тепер уже російський глибоководний. І кухарі з ГУР сьогодні дуже гарно його підсмажили", – зазначив Юсов.

За словами представника розвідки, два російські катери не просто уражено, а знищено й вони вже не підлягають відновленню.

Він зазначив, що армія Росії використовувала катери цього типу для перевезення боєкомплектів і живої сили, а також для розвідки та боротьби з українськими дронами.

Бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 у ніч проти 30 травня знищили за допомогою дронів Magura V5 два російські катери КС-701 "Тунець".

ДОВІДКА. "Тунець" – дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який залежно від модифікації призначений для роз'їзних робіт або патрульних поїздок, відпочинку на воді. Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС. "Тунець" – дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який залежно від модифікації призначений для роз'їзних робіт або патрульних поїздок, відпочинку на воді. Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

У ніч проти 1 лютого 2024 року ГУР знищило російський ракетний крейсер "Івановець", використовуючи дрони MAGURA V5.

Наступного разу MAGURA V5 знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", це сталося 14 лютого.

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