Знищені дронами російські "Тунці" в Криму не підлягають відновленню – ГУР
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що два російські катери "Тунець" не підлягають відновленню після ударів Magura V5. Про це він розповів у ефірі телемарафону та поділився деталями операції української розвідки у тимчасово окупованому Криму.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
"Є різні види "Тунців", ще водиться трохи у нашій акваторії російський "Тунець", але тепер уже російський глибоководний. І кухарі з ГУР сьогодні дуже гарно його підсмажили", – зазначив Юсов.
За словами представника розвідки, два російські катери не просто уражено, а знищено й вони вже не підлягають відновленню.
Він зазначив, що армія Росії використовувала катери цього типу для перевезення боєкомплектів і живої сили, а також для розвідки та боротьби з українськими дронами.
Бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 у ніч проти 30 травня знищили за допомогою дронів Magura V5 два російські катери КС-701 "Тунець".
- У ніч проти 1 лютого 2024 року ГУР знищило російський ракетний крейсер "Івановець", використовуючи дрони MAGURA V5.
- Наступного разу MAGURA V5 знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", це сталося 14 лютого.
Дивіться також: ГУР показало, як дрони MAGURA V5 уразили два російські катери "Тунець" вночі – відео