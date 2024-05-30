В ніч проти 30 травня бійці Головного управління розвідки уразили два російські катери типу КС-701 "Тунець" у тимчасово окупованому Криму. Пресслужба розвідки заявила, що для цього залучили українські надводні дрони MAGURA V5.

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З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8, зазначили в ГУР.

Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати. Попри це розвідники успішно вразили два катери російських окупантів.

ДОВІДКА "Тунець" – дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який залежно від модифікації призначений для роз'їзних робіт або патрульних поїздок, відпочинку на воді. Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС. "Тунець" – дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який залежно від модифікації призначений для роз'їзних робіт або патрульних поїздок, відпочинку на воді. Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

У ніч проти 1 лютого 2024 року ГУР знищило російський ракетний крейсер "Івановець", використовуючи дрони MAGURA V5.

Наступного разу MAGURA V5 знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", це сталося 14 лютого.

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