В ночь на 30 мая бойцы Главного управления разведки поразили два российских катера типа КС-701 "Тунец" во временно оккупированном Крыму. Пресс-служба разведки заявила, что для этого привлекли украинские надводные дроны MAGURA V5.

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С целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в том числе – самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8, отметили в ГУР.

Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30 мм пушки. Несмотря на это, разведчики успешно поразили два катера российских оккупантов.

СПРАВКА "Тунец" – дизельный катер с алюминиевым корпусом, который в зависимости от модификации предназначен для разъездных работ или патрульных поездок, отдыха на воде. Длина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пассажировместимость – до шести человек. Такие катера в основном находятся в собственности российских пограничников и МЧС. "Тунец" – дизельный катер с алюминиевым корпусом, который в зависимости от модификации предназначен для разъездных работ или патрульных поездок, отдыха на воде. Длина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пассажировместимость – до шести человек. Такие катера в основном находятся в собственности российских пограничников и МЧС.