Уничтоженные дронами российские "Тунцы" в Крыму не подлежат восстановлению – ГУР

Бойцы спецподразделения ГУР Group 13 в ночь на 30 мая уничтожили с помощью дронов Magura V5 два российских катера КС-701 "Тунец"

Андрей Юсов (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что два российских катера "Тунец" не подлежат восстановлению после ударов Magura V5. Об этом он рассказал в эфире телемарафона и поделился деталями операции украинской разведки во временно оккупированном Крыму.

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"Есть разные виды "Тунцов", еще водится немного в нашей акватории российский "Тунец", но теперь уже российский глубоководный. И повара из ГУР сегодня очень хорошо его поджарили", – отметил Юсов.

По словам представителя разведки, два российских катера не просто поражены, а уничтожены и уже не подлежат восстановлению.

Он отметил, что армия России использовала катера этого типа для перевозки боекомплектов и живой силы, а также для разведки и борьбы с украинскими дронами.

Бойцы спецподразделения ГУР Group 13 в ночь на 30 мая уничтожили с помощью дронов Magura V5 два российских катера КС-701 "Тунец".

СПРАВКА. "Тунец" – дизельный катер с алюминиевым корпусом, который в зависимости от модификации предназначен для разъездных работ или патрульных поездок, отдыха на воде. Длина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пассажировместимость – до шести человек. Такие катера в основном находятся в собственности российских пограничников и МЧС. "Тунец" – дизельный катер с алюминиевым корпусом, который в зависимости от модификации предназначен для разъездных работ или патрульных поездок, отдыха на воде. Длина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пассажировместимость – до шести человек. Такие катера в основном находятся в собственности российских пограничников и МЧС.

В ночь на 1 февраля 2024 года ГУР уничтожило российский ракетный крейсер "Ивановец", используя дроны MAGURA V5.

В следующий раз MAGURA V5 уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", это произошло 14 февраля.

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