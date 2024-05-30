Уничтоженные дронами российские "Тунцы" в Крыму не подлежат восстановлению – ГУР
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что два российских катера "Тунец" не подлежат восстановлению после ударов Magura V5. Об этом он рассказал в эфире телемарафона и поделился деталями операции украинской разведки во временно оккупированном Крыму.
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"Есть разные виды "Тунцов", еще водится немного в нашей акватории российский "Тунец", но теперь уже российский глубоководный. И повара из ГУР сегодня очень хорошо его поджарили", – отметил Юсов.
По словам представителя разведки, два российских катера не просто поражены, а уничтожены и уже не подлежат восстановлению.
Он отметил, что армия России использовала катера этого типа для перевозки боекомплектов и живой силы, а также для разведки и борьбы с украинскими дронами.
Бойцы спецподразделения ГУР Group 13 в ночь на 30 мая уничтожили с помощью дронов Magura V5 два российских катера КС-701 "Тунец".
- В ночь на 1 февраля 2024 года ГУР уничтожило российский ракетный крейсер "Ивановец", используя дроны MAGURA V5.
- В следующий раз MAGURA V5 уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", это произошло 14 февраля.
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