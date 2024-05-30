Керченский пролив раньше патрулировало до 14 суден оккупантов, а сейчас ноль – ВМС

Крымский мост (Иллюстративное фото: EPA)

Ранее в Керченском проливе патрулировало 10-14 катеров и кораблей российских оккупантов, а теперь – ноль. Поэтому захватчики применяют боновые заграждения и баржи рядом с Крымским мостом, а также включили воздушную компоненту, рассказал в комментарии LIGA.net спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, такими средствами россияне пытаются компенсировать отсутствие корабельно-катерного состава в проливе: раньше у них было там на дежурстве от 10 до 14 кораблей и катеров одновременно, а теперь – ноль.

Соответственно им приходится усиливать пассивные меры безопасности (баржи и боновые заграждения), а также усиливать воздушную компоненту (самолеты), пояснил Плетенчук.

Также боновые заграждения применяются для попыток защитить до сих пор остающиеся в портах корабли: заграждения захватчики ставят как в пункте базирования Новороссийск в РФ, так и в оккупированном Крыму, а также вокруг Крымского моста, отметил военный.

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В то же время он признал, что боновые заграждения – это попытка защититься от украинских надводных дронов, однако они также мешают и судоходству россиян.

Спикер отметил, что это для них "едва ли не единственный способ обезопаситься".

Также Плетенчук объяснил тактику россиян с размещением барж рядом с Крымским мостом: в частности, захватчики размещают угловые отражатели.

"То есть создается конструкция в отдалении от моста, которая может напоминать средствам поражения (Ракетам. – Ред.), непосредственно, этот объект для поражения. Расчет на то, что те средства, которые будут использоваться, могут навестись именно на эти конструкции. Также она может служить и щитом от дроновых атак", – отметил он.

Однако, в принципе, ничего нового в этой тактике россиян нет, подытожил военный.

СПРАВКА Боновые заграждения – это плавучие заграждения, они нужны для ограничения распространения чего угодно по поверхности воды. Так боновые заграждения устанавливали рядом с Крымским мостом в 2023 году: Фото: ресурс окупантов

В ночь на 30 мая бойцы военной разведки уничтожили с помощью надводных дронов Magura V5 два российских катера КС-701 "Тунец".

В ГУР заявили, что два катера не подлежат восстановлению после ударов, впоследствии уточнили: были поражены четыре российских катера "Тунец" и два из них – уничтожены.

Генштаб ВСУ сообщил, что ночью Силы обороны успешно поразили ракетами ATACMS паромную переправу захватчиков во временно оккупированной Керчи.

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