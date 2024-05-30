ЗСУ ракетами ATACMS уразили поромну переправу в окупованій Керчі – фото

Керч (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч на 30 травня Сили оборони успішно уразили поромну переправу російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Українські захисники завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, котра активно використовувалася окупантами для забезпечення свого угруповання військ в окупованому Криму, пояснюють військові.

Генштаб акцентує, що цю переправу прикривали "сучасні" російські засоби протиповітряної оборони - "Панцир", "Тор" та С-400 "Тріумф".

Проте цей "новітній" протиповітряний щит успішно подолали ракети ATACMS, які стоять на озброєнні з 1990-х років, зазначає відомство.

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Генштаб пише, що у результаті удару суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, що здійснювали залізничні та автомобільні перевезення – а один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

"Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано. Ворог повинен пам’ятати: Крим – це Україна", – підсумовують військові.

Також оборонне відомство наводить фото уражень:

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 30 травня бійці ГУР знищили за допомогою дронів Magura V5 два російські катери КС-701 "Тунець".

У воєнній розвідці заявили, що два російські катери не підлягають відновленню після ударів.

Надвечір ГУР уточнило: було вражено чотири російські катери "Тунець" й два з них – знищено.

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