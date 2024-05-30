ВСУ ракетами ATACMS поразили паромную переправу в оккупированной Керчи – фото

Керчь (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Ночью 30 мая Силы обороны успешно поразили паромную переправу российских захватчиков во временно оккупированном Крыму, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Украинские защитники нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, активно использовавшейся оккупантами для обеспечения своей группировки войск в оккупированном Крыму, объясняют военные.

Генштаб акцентирует, что эту переправу прикрывали "современные" российские средства противовоздушной обороны – "Панцирь", "Тор" и С-400 "Триумф".

Однако этот "новейший" противовоздушный щит успешно преодолели ракеты ATACMS, стоящие на вооружении с 1990-х годов, отмечает ведомство.

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Генштаб пишет, что в результате удара существенные повреждения получили два парома, осуществлявших железнодорожные и автомобильные перевозки – а один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

"Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана. Враг должен помнить: Крым – это Украина", – подытоживают военные.

Также оборонное ведомство приводит фото поражения:

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 30 мая бойцы ГУР уничтожили с помощью дронов Magura V5 два российских катера КС-701 "Тунец".

В военной разведке заявили, что два российских катера не подлежат восстановлению после ударов.

К вечеру ГУР уточнило: были поражены четыре российских катера "Тунец" и два из них – уничтожены.

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