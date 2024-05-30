"Підіймають все, що можуть". ВМС про літаки та гелікоптери, якими РФ захищає Кримський міст
Через відсутність корабельно-катерного складу у Керченській протоці, російські окупанти зокрема стали активно посилювати повітряну компоненту різноманітними літаками та гелікоптерами. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
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"Ми бачимо, що фактично у них 24 на 7 знаходиться в повітрі досить велика кількість авіаційної техніки", – заявив він.
За словами речника, це різноманітні літаки сімейства Су: починаючи з фронтових бомбардувальників Су-24 – закінчуючи багатоцільовими винищувачами Су-35 і "навіть може вище". Вище за Су-35 є лише малопомітні багатоцільові винищувачі Су-57 та Су-75.
Військовий додав, що також окупанти застосовують і літаки МіГ.
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До того ж загарбники залучають гелікоптери "усіх моделей, які є тільки на озброєнні" – йдеться про багатоцільові Мі-8, гвинтокрилах підтримки піхоти Мі-24, корабельні багатофункціональні Ка-27 та інші, пояснив Плетенчук.
Але серед іншого росіяни застосовують старі транспортні літаки Ан-26 та протичовнові літаки-амфібії Бе-12, які загарбники "вже хотіли списувати, але продовжили їм строк експлуатації", зауважив речник..
"Тобто все, що вони можуть, вони підіймають повітря. І на кадрах спроб знищення дронів Головного управління розвідки, ви бачили, так само була задіяна авіація. Тому що робити це з борту кораблів вони вже не спроможні", – підсумував він.
- Про те, як росіяни застосовують баржі та бонові загородження Плетенчук детально пояснив тут.
- У ніч проти 30 травня захисники з ГУР знищили морськими безпілотниками Magura V5 два російські катери КС-701 "Тунець". У воєнній розвідці заявили, що два судна не підлягають відновленню після ударів, але згодом уточнили: було вражено чотири катери й два з них – знищено.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що уночі захисники успішно уразили ракетами ATACMS поромну переправу окупантів у Керчі.
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