"Поднимают все, что могут". ВМС о самолетах и вертолетах РФ для защиты Крымского моста

Различные модели Су, МиГи, вертолеты Ми и Ка, а также старые самолеты Ан-26 и Бе-12

Истребитель Су-35 (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Из-за отсутствия корабельно-катерного состава в Керченском проливе, российские оккупанты в частности стали активно усиливать воздушную компоненту разнообразными самолетами и вертолетами. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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"Мы видим, что фактически у них 24 на 7 находится в воздухе достаточно большое количество авиационной техники", – заявил он.

По словам спикера, это различные самолеты семейства Су: начиная с фронтовых бомбардировщиков Су-24 – заканчивая многоцелевыми истребителями Су-35 и "даже может выше". Выше Су-35 есть лишь малозаметные многоцелевые истребители Су-57 и Су-75.

Военный добавил, что также оккупанты применяют и самолеты МиГ.

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К тому же захватчики привлекают вертолеты "всех моделей, которые есть только на вооружении" – речь идет о многоцелевых Ми-8, вертолетах поддержки пехоты Ми-24, корабельных многофункциональных Ка-27 и других, пояснил Плетенчук.

Но среди прочего россияне применяют старые транспортные самолеты Ан-26 и противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, которые захватчики уже хотели списывать, но продлили им срок эксплуатации.

"То есть все, что они могут, они поднимают воздух. И на кадрах попыток уничтожения дронов Главного управления разведки, вы видели, также была задействована авиация. Потому что делать это с борта кораблей они уже не способны", – подытожил он.

О том, как россияне применяют баржи и боновые заграждения Плетенчук подробно объяснил здесь.

В ночь на 30 мая защитники из ГУР уничтожили морскими беспилотниками Magura V5 два российских катера КС-701 "Тунец". В военной разведке заявили, что два судна не подлежат восстановлению после ударов, но впоследствии уточнили: были поражены четыре катера и два из них – уничтожены.

Генштаб ВСУ сообщил, что ночью защитники успешно поразили ракетами ATACMS паромную переправу оккупантов в Керчи.

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