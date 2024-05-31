Под Саммит мира россияне пытаются обострить ситуацию на юге Украины – ВСУ

Дмитрий Плетенчук отметил, что это стала практика для россиян, когда начинаются разговоры о мире или способах разрешения конфликта.

Российские оккупанты (Фото: ресурс захватчиков)

Возможно обострение ситуации на Южном направлении – россияне некоторое время накапливали ресурсы и пытаются это сделать накануне Глобального саммита мира. В то же время, признаков создания наступательных группировок для полномасштабных операций не усматривается. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, ситуация на Южном (Таврическом) направлении остается "достаточно сложной" – также усматривается возможное обострение ситуации на Ореховском и Днепровском направлениях.

"Враг некоторое время накапливал некоторые ресурсы и сейчас пытается накануне Саммита мира, организуемого Украиной, традиционно для своей страны обострить ситуацию на фронте. Мы это наблюдали уже неоднократно – могу напомнить, как во время переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 года. – Ред.) российские оккупанты ударили крылатой ракетой "Калибр" по зданию областной государственной администрации в Николаеве, когда погибли 37 человек", – отметил Плетенчук.

Спикер пояснил, что такие действия являются стабильной практикой для россиян, когда начинаются разговоры о мире или способах разрешения конфликта, поскольку интерес захватчиков только один – принудить Украину к капитуляции.

Соответственно, при таких условиях, оккупанты сразу начинают усиливать давление вдоль линии фронта – и сегодняшняя ситуация не стала исключением, рассказал военный.

В то же время, заметил он, не усматриваются признаки создания оккупантами наступательных группировок для полномасштабных операций.

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