FT: Україна та США підпишуть безпекову угоду перед Самітом миру, на G7

Проте видання пише про "дедалі напруженіші відносини між Києвом і Вашингтоном"

Володимир Зеленський і Джо Байден (Фото: Офіс президента)

За кілька днів до Саміту миру президент Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду між країнами, стверджує видання Financial Times із посиланням на неназваних посадовців США.

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Як зауважує видання, ця угода стане "найважливішою" в серії угод, які Україна уклала з країнами-членами НАТО: документи передбачають зобов'язання щодо дострокової підтримки, зокрема військової, обмін розвідувальними даними та економічну допомогу.

Минулого тижня Зеленський "дорікнув" Байдену й назвав "не найсильнішим рішенням" те, що лідер США не візьме участь у Саміті миру, а натомість відвідає збір коштів на свою передвиборчу кампанію.

Саміт має відбутися 15-16 червня у Швейцарії.

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"Ми [Україна та США] далі один від одного, ніж будь-коли з початку війни. Це дуже, дуже напружено", – передає видання слова неназваного українського високопоставленого урядовця, призначеного Зеленським.

Водночас анонімні американські посадовці заявили FT, що очікується підписання Зеленським й Байденом двосторонньої безпекової угоди на полях зустрічі "Великої сімки" в Італії у червні, за декілька днів до Саміту миру. Захід G7 має відбутися 13-15 червня.

ЗМІ стверджує, що угода була укладена впродовж тижнів "дедалі напруженіших відносин між Києвом і Вашингтоном". FT заявляє, що Офіс президента України нібито видав меморандум для посадовців й депутатів, у якому "їм наказано критикувати як Байдена, так і голову Китаю Сі Цзіньпіна за неучасть в Саміті". Проте сам текст видання не наводить.

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21 травня Зеленський заявив, що трьома головними пунктами, які розглядатимуться на Саміті миру у Швейцарії, стануть питання, пов'язані з енергетикою, харчовою безпекою, вільним судноплавством та звільненням полонених.

Станом на 27 травня понад 90 країн підтвердили, що візьмуть участь у Саміті. 28 травня Зеленський заявив, що на Саміті учасники напрацюють деталі за трьома пунктами, а потім відповідні документи передадуть Росії.

29 травня Зеленський заявив, що Росія не зможе зірвати Глобальний саміт миру, хоча й "дуже старається це зробити".

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