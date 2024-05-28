Україна та Бельгія підписали безпекову угоду: майже мільярд євро на ЗСУ у 2024-му

Також прописано кількість F-16, які мають поставити до 2028 року. Перші борти мають надійти у 2024-му

Володимир Зеленський та Александр де Кроо (Фото: KENZO TRIBOUILLARD / EPA)

Україна та Бельгія уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, її підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр королівства Александр де Кроо. Відповідна новина та текст угоди з'явилися на сайті Офісу президента.

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Серед іншого, Бельгія виділить Україні щонайменше 977 млн євро на військову підтримку у 2024 році. Станом на 30 квітня поточного року країна вже виділила допомоги на 1 млрд 72 млн євро.

Згідно з текстом, Бельгія продовжить надавати підтримку Україні протягом строку дії угоди – 10 років.

Також визначено орієнтовний загальний обсяг постачання F-16: до 2028 року має надійти 30 літаків. Перше постачання бортів від країни має відбутися у 2024 році. Принаймні Бельгія "зробить усе можливе" для цього, йдеться у документі.

В угоді зазначено, що Бельгія надаватиме Україні своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку (та озброєння) в усіх сферах, враховуючи потреби України в межах майбутніх Сил оборони (зокрема формату війни), а також всебічну економічну підтримку.

Серед іншого, прописана співпраця в оборонній промисловості (зокрема спільні проєкти між країнами), підтримка формули миру, підтримка санкцій проти Росії, робота над притягненням РФ до відповідальності та компенсації збитків через агресію.

Окремо зазначено, що у випадку майбутнього збройного нападу Росії на прохання України чи Бельгії країни проведуть консультації впродовж 24 годин, аби визначити наступні кроки для протидії та стримування агресії.

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Йдеться про надання "швидкої та сталої допомоги в галузі безпеки й оборони, оборонної промисловості, розвитку міжвідомчого військового потенціалу, гуманітарної та економічної допомоги". Також Бельгія "домагатиметься згоди" у Європейському союзі щодо накладення санкцій проти РФ, і консультуватиметься щодо потреб України під час здійснення права самооборону. Ці пункти можуть бути доповнені країнами.

Бельгія підтримує українські реформи для вступу до Євросоюзу та НАТО — Україна зобов'язується впроваджувати реформи, визначені ЄС, Міжнародним валютним фондом і Альянсом. Зокрема, йдеться про реформи урядування, прозорість, боротьбу з корупцією та демократичний контроль над Силами безпеки й оборони.

За умови якщо Україна продовжить впроваджувати реформи, то Бельгія підтримуватиме ці зусилля. Також країна продовжить надавати технічні та фінансові ресурси для підтримки України на шляху до майбутнього членства в ЄС і НАТО, що ґрунтується на досягненнях останньої.

Обидві країни проводитимуть консультації щодо впровадження цієї угоди та забезпечення постійного стратегічного діалогу. Також сторони у разі необхідності можуть розробити та імплементувати двосторонні угоди, необхідні для співробітництва.

Усебічний перегляд угоди планується через три роки — для оновлення та внесення будь-яких змін у разі необхідності. Також, за потреби, перегляди можливі на постійній основі.

Дія документа може бути припинена однією зі сторін — для цього треба письмово повідомити партнера. Угода припинить діяти через шість місяців після отримання такого повідомлення. Проте це не має вплинути на реалізацію проєктів, ухвалених до дати припинення угоди, якщо країни не ухвалять іншого рішення.

Розбіжності планують вирішувати шляхом переговорів або консультацій між сторонами.

Бельгія – 11-та країна, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду.

Україна вже підписала безпекові угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Готується угода зі США. Загалом Україна сподівалась підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з понад 30 країнами.

27 травня Україна уклала безпекову угоду з Іспанією – текст документа.

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