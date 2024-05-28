Украина и Бельгия подписали договор о безопасности – военная помощь на 977 млн евро в 2024

Также прописан объем F-16, который должен быть поставлен до 2028 года. Первые борта должны поступить в 2024 году.

Владимир Зеленский и Александр де Кроо (Фото: KENZO TRIBOUILLARD/EPA)

Украина и Бельгия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку, его подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр королевства Александр де Кроо. Соответствующая новость и текст соглашения появились на сайте Офиса президента.

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Среди прочего Бельгия выделит Украине минимум 977 млн евро на военную поддержку в 2024 году. По состоянию на 30 апреля текущего года страна уже выделила пособия на 1 млрд 72 млн евро.

По тексту Бельгия продолжит оказывать поддержку Украине в течение срока действия соглашения – 10 лет.

Также определен ориентировочный общий объем поставки F-16: к 2028 году должно поступить 30 самолетов. Первая поставка бортов от страны должна состояться в 2024 году. По крайней мере Бельгия "сделает все возможное" для этого, говорится в документе.

В соглашении указано, что Бельгия будет оказывать Украине своевременную помощь в безопасности, современную военную технику (и вооружение) во всех сферах, учитывая потребности Украины в рамках будущих Сил обороны (в частности, формата войны), а также всестороннюю экономическую поддержку.

Среди прочего, прописано сотрудничество в оборонной промышленности (в частности, совместные проекты между странами), поддержка формулы мира, поддержка санкций против России, работа над привлечением РФ к ответственности и компенсации ущерба из-за агрессии.

Отдельно отмечено, что в случае предстоящего вооруженного нападения России по просьбе Украины или Бельгии страны проведут консультации в течение 24 часов, чтобы определить следующие шаги по противодействию и сдерживанию агрессии.

Речь идет о предоставлении "скорой и устойчивой помощи в области безопасности и обороны, оборонной промышленности, развития межведомственного военного потенциала, гуманитарной и экономической помощи". Также Бельгия будет "добиваться согласия" в Европейском союзе о наложении санкций против РФ, и будет консультироваться о потребностях Украины при осуществлении права самообороны. Эти пункты могут быть дополнены странами.

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