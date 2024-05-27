Украина и Испания подписали соглашение по безопасности: что в тексте

Документ закрепляет обязательство поддерживать Украину столько, сколько нужно для восстановления территориальной целостности в пределах границ 1991-го

Владимир Зеленский и Педро Санчес (Фото – ОП)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Текст договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Испанией опубликован на сайте Офиса президента.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В двустороннем договоре между странами говорится, что испанская сторона будет продолжать поддерживать Украину в войне, в частности, Мадрид выделит в 2024 году 1 млрд евро военной помощи украинским бойцам.

Страна также выделит дополнительные 5 млрд евро на период 2024-2027 годов для поддержки Сил обороны в рамках Европейского фонда мира.

В документе есть блок о сотрудничестве в случае будущего вооруженного нападения России на Украину. Предполагается, что в этом случае участники в течение 24 часов проведут консультации на двусторонней основе или через другие каналы, чтобы определить дальнейшие шаги.

Испания обязалась в случае необходимости предоставить Украине быструю и постоянную помощь в сферах безопасности и экономики и имеющуюся военную технику, искать согласия в ЕС в наложении экономических и других санкций на Россию, а также консультироваться с Украиной о ее потребностях при осуществлении ею своего права на самооборону.

Испания обязалась предоставлять современное военное оборудование в разных областях, поддерживать медицинскую подготовку и протезирование украинских военных, усилить морскую безопасность Украины.

В нынешнем сотрудничестве документ предусматривает, что будет углубляться двусторонняя работа в сфере разведки, борьбы с организованной преступностью и в оборонной промышленности, в частности путем изучения возможностей совместного производства и определения возможных источников финансирования для развития оборонно-промышленной базы Украины.

В соглашении говорится также о гуманитарной помощи, экономическом восстановлении и отстройке, поддержке украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО.

Есть блоки документа о формуле мира, усилении санкций против РФ, внедрении механизма возмещения ущерба и привлечении агрессора к ответственности.

Полный текст соглашения – здесь.