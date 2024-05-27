Україна та Іспанія підписали безпекову угоду: що в тексті

Документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991-го

Володимир Зеленський і Педро Санчес (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали безпекову угоду на 10 років. Текст домовленості про співпрацю у сфері безпеки між Україною й Іспанією опубліковано на сайті Офісу президента.

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У двосторонньому договорі між країнами йдеться про те, що іспанська сторона продовжуватиме підтримувати Україну у війні, зокрема, Мадрид виділить у 2024 році 1 млрд євро військової допомоги українським бійцям.

Країна також виділить додаткові 5 млрд євро на період 2024–2027 років для підтримки Сил оборони у межах Європейського фонду миру.

У документі є блок про співпрацю у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну. Передбачається, що в такому випадку учасники протягом 24 годин проведуть консультації на двосторонній основі або через інші канали, щоб визначити подальші кроки.

Іспанія зобов’язалась у разі необхідності надати Україні швидку й сталу безпекову, економічну допомогу та наявну військову техніку, шукати згоди в ЄС щодо накладення економічних та інших санкцій на Росію, а також консультуватися з Україною щодо її потреб під час здійснення нею свого права на самооборону.

Документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Іспанія зобов’язалась надавати сучасне військове обладнання в різних сферах, підтримувати медичну підготовку та протезування українських військових, посилити морську безпеку України.

У нинішній співпраці документ передбачає, що поглиблюватиметься двостороння робота у сферах розвідки, боротьби з організованою злочинністю і в оборонній промисловості, зокрема шляхом вивчення можливостей спільного виробництва та визначення можливих джерел фінансування для розвитку оборонно-промислової бази України.

В угоді йдеться також про гуманітарну допомогу, економічне відновлення та відбудову, підтримку українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Є блоки документа про формулу миру, посилення санкцій проти РФ, упровадження механізму відшкодування збитків і притягнення агресора до відповідальності.

Повний текст угоди – тут.