Зеленський: Іспанія надасть Україні допомогу на 1 млрд євро цього року та 5 млрд євро до 2027-го

Володимир Зеленський та Педро Санчес (Фото: Офіс президента)

Іспанія цього року надасть Україні військової допомоги на 1 млрд євро, а до 2027 року – на 5 млрд євро. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

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За словами українського лідера, відповідні суми зафіксовані безпековою угодою, яку сьогодні підписали Україна та Іспанія.

"Дійсно, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 млрд євро військової допомоги й на період до 2027 року – 5 млрд євро для України від Іспанії через Європейський фонд миру", – сказав Зеленський.

20 березня 2024 року видання La Vanguardia писало, що Іспанія готує для передання Україні 19 танків Leopard 2. Постачання буде здійснене двома партіями: десять бойових танків до кінця червня і ще дев'ять – у вересні.

6 травня міністерка оборони Іспанії Роблес заявила, що Мадрид передав Києву ракети до ЗРК Patriot.

27 травня видання El Pais повідомило, що Іспанія оголосить про пакет військової допомоги Україні на 1,13 млрд євро під час візиту Зеленського до країни.

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