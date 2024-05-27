Зеленський: Іспанія надасть Україні допомогу на 1 млрд євро цього року та 5 млрд євро до 2027-го
Володимир Зеленський та Педро Санчес (Фото: Офіс президента)

Іспанія цього року надасть Україні військової допомоги на 1 млрд євро, а до 2027 року – на 5 млрд євро. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

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За словами українського лідера, відповідні суми зафіксовані безпековою угодою, яку сьогодні підписали Україна та Іспанія.

"Дійсно, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 млрд євро військової допомоги й на період до 2027 року – 5 млрд євро для України від Іспанії через Європейський фонд миру", – сказав Зеленський.

  • 20 березня 2024 року видання La Vanguardia писало, що Іспанія готує для передання Україні 19 танків Leopard 2. Постачання буде здійснене двома партіями: десять бойових танків до кінця червня і ще дев'ять – у вересні.
  • 6 травня міністерка оборони Іспанії Роблес заявила, що Мадрид передав Києву ракети до ЗРК Patriot.
  • 27 травня видання El Pais повідомило, що Іспанія оголосить про пакет військової допомоги Україні на 1,13 млрд євро під час візиту Зеленського до країни.

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Володимир ЗеленськийвійнаПедро Санчесіспанія