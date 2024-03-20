Іспанія готує для передання Україні 19 "Леопардів" – La Vanguardia
Іспанія готує 19 "Леопардів" для України. Про це пише La Vanguardia, посилаючись на неназваних співрозмовників у оборонному відомстві.
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До нової партії входять 19 бойових танків Leopard 2A4, які мають бути підготовлені на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра. Постачання буде здійснене двома партіями: 10 бойових танків до кінця червня і ще дев'ять – у вересні.
За даними видання, про це вчора розпорядився голова іспанського уряду Педро Санчес.
Він наказав підготувати танки до передання наприкінці червня. Голова уряду розраховує, що під час його візиту на саміт НАТО, який відбудеться 9 липня, бойові танки вже будуть в Україні.
- 15 грудня в Литві приготували до повернення в Україну відремонтовані танки Leopard 2.
- 2 січня депутат Бундестагу заявив, що з тих танків Leopard, які Німеччина передала Україні, лише кілька наразі придатні для використання на полі бою.