Іспанія готує для передання Україні 19 "Леопардів" – La Vanguardia

Джерела в оборонному відомстві Іспанії стверджують про підготовку нової партії бойових танків для України

Leopard 2A4 на озброєнні Іспанії (Фото: EPA / UPG)

Іспанія готує 19 "Леопардів" для України. Про це пише La Vanguardia, посилаючись на неназваних співрозмовників у оборонному відомстві.

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До нової партії входять 19 бойових танків Leopard 2A4, які мають бути підготовлені на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра. Постачання буде здійснене двома партіями: 10 бойових танків до кінця червня і ще дев'ять – у вересні.

За даними видання, про це вчора розпорядився голова іспанського уряду Педро Санчес.

Він наказав підготувати танки до передання наприкінці червня. Голова уряду розраховує, що під час його візиту на саміт НАТО, який відбудеться 9 липня, бойові танки вже будуть в Україні.