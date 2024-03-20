Испания готовит для передачи Украине 19 "Леопардов" – La Vanguardia
Испания готовит 19 "Леопардов" для Украины. Об этом пишет La Vanguardia, ссылаясь на неназванных собеседников в оборонном ведомстве.
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В новую партию входят 19 боевых танков Leopard 2A4, которые должны быть подготовлены на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайре. Поставка будет осуществлена двумя партиями: 10 боевых танков до конца июня и еще девять – в сентябре.
По данным издания, об этом вчера распорядился глава испанского правительства Педро Санчес.
Он приказал подготовить танки к передаче в конце июня. Глава правительства рассчитывает, что во время его визита на саммит НАТО, который состоится 9 июля, боевые танки уже будут в Украине.
- 15 декабря в Литве приготовили к возвращению в Украину отремонтированные танки Leopard 2.
- 2 января депутат Бундестага заявил, что из тех танков Leopard, которые Германия передала Украине, лишь несколько пригодны для использования на поле боя.