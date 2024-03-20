Испания готовит для передачи Украине 19 "Леопардов" – La Vanguardia

Источники в оборонном ведомстве Испании утверждают о подготовке новой партии боевых танков для Украины

Leopard 2A4 на вооружении Испании (Фото: EPA/UPG)

Испания готовит 19 "Леопардов" для Украины. Об этом пишет La Vanguardia, ссылаясь на неназванных собеседников в оборонном ведомстве.

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В новую партию входят 19 боевых танков Leopard 2A4, которые должны быть подготовлены на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайре. Поставка будет осуществлена двумя партиями: 10 боевых танков до конца июня и еще девять – в сентябре.

По данным издания, об этом вчера распорядился глава испанского правительства Педро Санчес.

Он приказал подготовить танки к передаче в конце июня. Глава правительства рассчитывает, что во время его визита на саммит НАТО, который состоится 9 июля, боевые танки уже будут в Украине.