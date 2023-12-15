В Литве готовят к возвращению в Украину отремонтированные танки Leopard 2 – фото

В Литве продемонстрировали отремонтированные танки Leopard 2, которые скоро вернутся на украинский фронт

Leopard 2 (Фото: Министерство обороны Литвы)

Министерство обороны и Вооруженные силы Литвы в сотрудничестве с немецкой оборонной промышленностью готовят к возвращению в Украину первые отремонтированные в Литве танки Leopard 2. Об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

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В ведомстве отметили, что 15 декабря на полигоне Вооруженных сил Литвы в Гайжюнае были продемонстрированы боевые машины, которые уже были отремонтированы и вскоре смогут вернуться на поле боя в Украину.

"Литва последовательно поддерживает борьбу Украины за ее независимость и не только посылает военную поддержку, но и помогает ремонтировать танки Leopard 2, которые очень необходимы на поле боя", – заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

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Фото: Министерство обороны Литвы

По данным ведомства, танки ремонтируются на предприятии Lithuania Defense Services. Его создали два крупнейших европейских производителя военной техники – немецкий концерн Rheinmetall и компания Krauss-Maffei Wegmann. Предприятие основали в 2022 году в населенном пункте Йонава в центральной части Литвы.

Совместное предприятие обеспечивает техническое обслуживание, ремонт и логистическую поддержку боевых машин как Вооруженных сил Литвы, так и бронетехники контингентов других стран НАТО, дислоцированных на территории стран Балтии, добавили в Минобороны Литвы.

По состоянию на 29 августа 2023 года сообщалось, что за 13 недель контрнаступления ВСУ потеряли всего пять танков Leopard 2 двух модификаций из 71 машины.

17 октября в Литве совместно с немецкой оборонной промышленностью приступили к ремонту украинских танков Leopard.

7 декабря в ремонтный хаб на польском оборонном предприятии Bumar-Łabędy в городе Гливице привезли на ремонт партию танков Leopard из Украины.

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