Україна може перемогти РФ протягом трьох років або менше. Військові Естонії назвали "рецепт"

У Міноборони Естонії опублікували своє бачення стратегії України та Заходу для перемоги над Росією

Артилерія ЗСУ (Фото: EPA/Maria Senovilla)

Україна може перемогти Росію у війні за допомогою Заходу протягом трьох років чи менше. Про це заявили у Міністерстві оборони Естонії.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Союзники заявляють, що поразка РФ є досяжною метою, але для цього потрібне коригування та збільшення військового виробництва НАТО та Європейського союзу, а також "нав'язування перспективи нестерпного рівня виснаження Росії".

Наголошується, що оновлена стратегія забезпечення Збройних Сил України необхідною підготовкою та технікою створить умови для розгрому окупантів.

"Завдяки бойовому духу України та безпрецедентній військово-технологічній перевазі та ресурсам трансатлантичного співтовариства перемога України коштуватиме лише невелику частину ціни порівняно з альтернативними наслідками", — сказано у зведенні.

Естонці заявляють, що прискорені інвестиції в оборонну промисловість матимуть для України вирішальне значення, а також зміцнять авторитет та готовність НАТО.

"Ця військова стратегія поступиться місцем оновленому та міцному баченню миру та сили в поєднанні з відродженою Україною, яка є незалежною, суверенною, вільною у всій своїй повноті та процвітає як новий член ЄС та НАТО. Припинення війни перемогою України та поразкою Росії є єдиним можливим першим кроком на шляху до цієї мети", — наголосили партнери.

У серпні 2023 року Кабмін Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура відправити Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.

18 листопада Певкур заявив, що бойові літаки не змінять хід війни, Україні передусім потрібні боєприпаси, зокрема до далекобійних систем.

Javelin, кулемети та інше: Естонія схвалила пакет військової допомоги Україні на 80 млн євро.

Читайте також: Прем'єр Естонії: Про швидку перемогу над РФ не може бути й мови. Кремль розпалює страх НАТО