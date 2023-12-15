Украина может победить РФ в течение трех лет или меньше. Военные Эстонии назвали "рецепт"

В Минобороны Эстонии опубликовали свое видение стратегии Украины и Запада для победы над Россией

Артиллерия ВСУ (Фото: EPA/Maria Senovilla)

Украина может победить Россию в войне при помощи Запада в течение трех лет или меньше. Об этом заявили в Министерстве обороны Эстонии.

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Союзники заявляют, что поражение РФ является достижимой целью, но для этого нужна корректировка и увеличение военного производства НАТО и Европейского союза, а также "навязывание перспективы невыносимого уровня истощения России".

Отмечается, что обновленная стратегия обеспечения Вооруженных Сил Украины необходимой подготовкой и техникой создаст условия для разгрома оккупантов.

"Благодаря боевому духу Украины и беспрецедентному военно-технологическому преимуществу и ресурсам трансатлантического сообщества победа Украины будет стоить лишь небольшую часть цены по сравнению с альтернативными последствиями", — сказано в сводке.

Эстонцы заявляют, что ускоренные инвестиции в оборонную промышленность будут иметь для Украины решающее значение, а также укрепят авторитет и готовность НАТО.

"Эта военная стратегия уступит место обновленному и прочному видению мира и силы в сочетании с возрожденной Украиной, которая является независимой, суверенной, свободной во всей своей полноте и процветает как новый член ЕС и НАТО. Прекращение войны победой Украины и поражением России является единственным возможным первым шагом на пути к этой цели", — подчеркнули партнеры.

В августе 2023 года Кабмин Эстонии поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура отправить Украине стрелковое оружие и боеприпасы.

18 ноября Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны, Украине прежде всего нужны боеприпасы, в частности, к дальнобойным системам.

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