Javelin, пулеметы и прочее: Эстония одобрила военной помощи Украине на 80 млн евро

Тренировки по Javelin (Фото: EPA)

Эстонское правительство поддержало предложение министра обороны страны Ханно Певкура о выделении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 80 млн евро, в который в частности войдут противотанковые комплексы Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, наземный и водный транспорт и водолазное оборудование. Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии.

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За даними відомства, точна кількість засобів і обладнання, яке планується передати, не розголошується з міркувань безпеки.

Однак Певкур запевнив, що "пакет укомплектовано у такий спосіб, щоб він приніс Україні максимальну користь" і водночас не завдав шкоди обороноздатності самої Естонії.

За словами міністра оборони, подібно до того, як комплекси Javelin, передані Естонією навесні 2022 року, "відіграли значну роль у захисті Києва та спонукали інші країни простягнути руку допомоги Україні", цей черговий масштабний пакет допомоги покликаний показати партнерам, що "боротьба України за свободу може бути успішною лише тоді, коли союзники підтримуватимуть українців".

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"Если поставить в контекст, что последний пакет Украине от США был $200 млн, а наш – 80 млн евро, то мы понимаем, что это очень серьезная военная помощь Украине", – подчеркнул эстонский министр обороны.

Кроме того, Певкур заявил, что Эстония предлагает союзникам согласовать объем военной помощи Украине на уровне не менее 0,25% валового внутреннего продукта.

"Эта цифра исходит из той суммы, на которую мы поддерживали Украину до сих пор, и, заглядывая наперед, насколько большой может быть потребность Украины еще на год. Если 0,25% пересчитать в евро, то это примерно 120 млрд евро в год для союзников", – пояснил Певкур.

По его словам, это необходимо для того, чтобы Запад не дал России надежды на то, что война на истощение окупится.

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Певкур отметил, сейчас Россия тратит на войну в Украине вдвое больше, чем коалиция Рамштайн, которая имеет экономику в несколько десятков раз больше российской.

Он подчеркнул, что каждая часть российской военной машины, которая была уничтожена с помощью Эстонии, уменьшает способность России угрожать стране.

"Поэтому мы должны быть готовы поддерживать украинцев в долгосрочной перспективе", – подчеркнул глава эстонского оборонного ведомства.

В августе 2023 года Кабмин Эстонии поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура отправить Украине стрелковое оружие и боеприпасы.

18 ноября Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны, Украине прежде всего нужны боеприпасы, в частности, к дальнобойным системам.

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