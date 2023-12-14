Javelin, кулемети й інше: Естонія схвалила пакет військової допомоги Україні на 80 млн євро

Тренування з Javelin (Фото: EPA)

Естонський уряд підтримав пропозицію міністра оборони країни Ханно Певкура про виділення Україні нового пакета військової допомоги вартістю 80 млн євро, до якого зокрема ввійдуть протитанкові комплекси Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, наземний і водний транспорт та водолазне обладнання. Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

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За даними відомства, точна кількість засобів і обладнання, яке планують передати, не розголошується з міркувань безпеки.

Однак Певкур запевнив, що "пакет укомплектовано у такий спосіб, щоб він приніс Україні максимальну користь" і водночас не завдав шкоди обороноздатності самої Естонії.

За словами міністра оборони, подібно до того, як комплекси Javelin, передані Естонією навесні 2022 року, "відіграли значну роль у захисті Києва та спонукали інші країни простягнути руку допомоги Україні", цей черговий масштабний пакет допомоги покликаний показати партнерам, що "боротьба України за свободу може бути успішною лише тоді, коли союзники підтримуватимуть українців".

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"Якщо поставити в контекст, що останній пакет Україні від США був $200 млн, а наш — 80 млн євро, то ми розуміємо, що це дуже серйозна військова допомога Україні", — наголосив естонський міністр оборони.

Крім того, Певкур заявив, що Естонія пропонує союзникам узгодити обсяг військової допомоги Україні на рівні не менше 0,25% валового внутрішнього продукту.

"Ця цифра виходить з тієї суми, на яку ми підтримували Україну досі, і, заглядаючи наперед, наскільки великою може бути потреба України ще на рік. Якщо 0,25% перерахувати в євро, то це приблизно 120 млрд євро на рік для союзників", — пояснив Певкур.

За його словами, це необхідно для того, щоб Захід не дав Росії надії на те, що війна на виснаження окупиться.

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Певкур зазначив, зараз Росія витрачає на війну в Україні вдвічі більше, ніж коаліція Рамштайн, яка має економіку в кілька десятків разів більшу за російську.

Він наголосив, що кожна частина російської військової машини, яка була знищена за допомогою Естонії, зменшує здатність Росії загрожувати країні.

"Тому ми повинні бути готові підтримувати українців у довгостроковій перспективі", — підкреслив очільник естонського оборонного відомства.

У серпні 2023 року кабмін Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура відправити Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.

18 листопада Певкур заявив, що бойові літаки не змінять хід війни, Україні насамперед потрібні боєприпаси, зокрема до далекобійних систем.

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