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Авдіївка. Спецзагін "Омега" знищив російський танк влучним ударом із Javelin: відео з дрона видео

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 21:16
Знищення російського танка під Авдіївкою
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У районі Авдіївки бійці спецзагону "Омега" Національної гвардії знищили російський танк ударом із протитанкового комплексу Javelin. Відповідне відео опублікувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

На записі можна побачити, як український воїн запускає ракету із "Джавеліна" по цілі ворога.

Далі на відео з дрона видно точний удар по російському танку.

У Генеральному штабі повідомили, що запеклі бої під Авдіївкою продовжуються, Сили оборони відбили 10 атак у районі самого міста, а також 15 атак у районах Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського та Нетайлового.

Голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що "все місто горить", а росіяни кинули на штурм три бригади – це близько 10 000 солдатів, атаки тривають четверту добу вдень і вночі.

  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
  • Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
  • ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться.

Читайте також: РФ сильно б'є по Авдіївці, неможливо врятувати людей з-під завалів – військова адміністрація

Дмитро Гриниченко
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