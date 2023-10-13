У районі Авдіївки бійці спецзагону "Омега" Національної гвардії знищили російський танк ударом із протитанкового комплексу Javelin. Відповідне відео опублікувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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На записі можна побачити, як український воїн запускає ракету із "Джавеліна" по цілі ворога.

Далі на відео з дрона видно точний удар по російському танку.

У Генеральному штабі повідомили, що запеклі бої під Авдіївкою продовжуються, Сили оборони відбили 10 атак у районі самого міста, а також 15 атак у районах Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського та Нетайлового.

Голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що "все місто горить", а росіяни кинули на штурм три бригади – це близько 10 000 солдатів, атаки тривають четверту добу вдень і вночі.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться.

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