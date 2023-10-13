Генштаб: РФ наступає біля Куп'янська, Кремінної та на півдні. Жорстокі бої під Авдіївкою — мапа

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Донецька, Старомайорського та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, за день на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська було 12 невдалих штурмів росіян у районах Синьківки, Іванівки та Кислівки.

Поблизу Кремінної було відбито атаки в районі Макіївки Луганської області.

Продовжуються запеклі бої під Авдіївкою, Сили оборони відбили 10 атак у районі самого міста, а також 15 атак у районах Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського та Нетайлового.

Також відбито близько 10 штурмів у районі Мар'їнки, а також атаки у районі Старомайорського.

На Запоріжжі окупанти намагалися повернути втрачені позиції в районі Роботиного. Одночасно ЗСУ продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя та штурми під Бахмутом, армія Росії зазнає втрат у піхоті та техніці, виснажується.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, техніки та мосту противника. Збито винищувач Су-25 та безпілотник-розвідник "Орлан-10".

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, район зосередження ворога, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться.

Читайте також: РФ сильно б'є по Авдіївці, неможливо врятувати людей з-під завалів – військова адміністрація

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.