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Генштаб: РФ наступает у Купянска, Кременной и на юге. Жестокие бои под Авдеевкой — карта

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 20:31
Генштаб: РФ наступает у Купянска, Кременной и на юге. Жестокие бои под Авдеевкой — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Донецка, Старомайорского и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

По его словам, за день на фронте произошло 68 боевых столкновений. В направлении Купянска было 12 неудачных штурмов россиян в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки. 

Вблизи Кременной были отбиты атаки в районе Макеевки Луганской области.

Продолжаются ожесточенные бои под Авдеевкой, Силы обороны отбили 10 атак в районе самого города, а также 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского и Нетайлово. 

Также отражено около 10 штурмов в районе Марьинки, а также атаки в районе Старомайорского. 

В Запорожской области оккупанты пытались вернуть утраченные позиции в районе Работино. Одновременно ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя и штурмы под Бахмутом, армия России несет потери в пехоте и технике, истощается. 

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, техники и мосту противника. Сбит истребитель Су-25 и беспилотник-разведчик "Орлан-10". 

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, район сосредоточения врага, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы. 

  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
  • Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
  • ВСУ о наступлении на Авдеевку: Больницы Донецка переполнены ранеными, россияне выдохнутся.

Читайте также: РФ сильно бьет по Авдеевке, невозможно спасти людей из-под завалов – военная администрация

Дмитрий Гриниченко
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