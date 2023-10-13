Генштаб: РФ наступает у Купянска, Кременной и на юге. Жестокие бои под Авдеевкой — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Донецка, Старомайорского и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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По его словам, за день на фронте произошло 68 боевых столкновений. В направлении Купянска было 12 неудачных штурмов россиян в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки.

Вблизи Кременной были отбиты атаки в районе Макеевки Луганской области.

Продолжаются ожесточенные бои под Авдеевкой, Силы обороны отбили 10 атак в районе самого города, а также 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского и Нетайлово.

Также отражено около 10 штурмов в районе Марьинки, а также атаки в районе Старомайорского.

В Запорожской области оккупанты пытались вернуть утраченные позиции в районе Работино. Одновременно ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя и штурмы под Бахмутом, армия России несет потери в пехоте и технике, истощается.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, техники и мосту противника. Сбит истребитель Су-25 и беспилотник-разведчик "Орлан-10".

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, район сосредоточения врага, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

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