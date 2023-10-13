Генштаб: РФ наступает у Купянска, Кременной и на юге. Жестокие бои под Авдеевкой — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Донецка, Старомайорского и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Вблизи Кременной были отбиты атаки в районе Макеевки Луганской области.
Продолжаются ожесточенные бои под Авдеевкой, Силы обороны отбили 10 атак в районе самого города, а также 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского и Нетайлово.
Также отражено около 10 штурмов в районе Марьинки, а также атаки в районе Старомайорского.
В Запорожской области оккупанты пытались вернуть утраченные позиции в районе Работино. Одновременно ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя и штурмы под Бахмутом, армия России несет потери в пехоте и технике, истощается.
Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, техники и мосту противника. Сбит истребитель Су-25 и беспилотник-разведчик "Орлан-10".
Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, район сосредоточения врага, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
- Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
- Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
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