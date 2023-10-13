В районе Авдеевки бойцы спецназа "Омега" Национальной гвардии уничтожили российский танк ударом из противотанкового комплекса Javelin. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел.

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На записи можно увидеть, как украинский воин запускает ракету из "Джавелина" по цели врага.

Далее на видео с дрона виден точный удар по российскому танку.

В Генеральном штабе сообщили, что ожесточенные бои под Авдеевкой продолжаются, Силы обороны отбили 10 атак в районе самого города, а также 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского и Нетайлово.

Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что "весь город горит", а россияне бросили на штурм три бригады — это около 10 000 солдат, атаки идут четвертые сутки днем и ночью.

Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.

Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.

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