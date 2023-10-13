"Авдеевка вся горит". Глава ВГА: РФ бросила около 10 000 солдат, штурмы идут круглосуточно
Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окраин три бригады — это около 10 000 солдат, атаки идут четвертые сутки днем и ночью. Об этом сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона.
"Бои не стихают четвертые сутки. Бои стрелковые, постоянные удары артиллерией, штурмы врага не прекращаются днем и ночью. Ситуация очень сложная, но контролируемая. Россияне бросили на Авдеевку три бригады, это около 10 000 человек", — сказал Барабаш.
Он отметил, что 12 и 13 октября враг задействует большое количество бронетехники, а украинские воины уничтожают десятки единиц.
"У них очень много резервов, надеемся, что уничтожение моста между Ясиноватой и Горловкой осложнит им логистику. Били зажигательными боеприпасами, горит вся Авдеевка, они обстреливают всем, что у них есть. Последние несколько дней бьют по дороге в город", — резюмировал чиновник.
- Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
- Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
- ВСУ о наступлении на Авдеевку: Больницы Донецка переполнены ранеными, россияне выдохнутся.
Читайте также: РФ сильно бьет по Авдеевке, невозможно спасти людей из-под завалов – военная администрация
Комментарии