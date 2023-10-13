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"Авдеевка вся горит". Глава ВГА: РФ бросила около 10 000 солдат, штурмы идут круглосуточно

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 17:42
Удары зажигательными снарядами по Авдеевке (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окраин три бригады — это около 10 000 солдат, атаки идут четвертые сутки днем и ночью. Об этом сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона.

По его словам, ночью по городу было нанесено 13 ракетных ударов, еще более 20 ракет враг выпустил по позициям Сил обороны. 

"Бои не стихают четвертые сутки. Бои стрелковые, постоянные удары артиллерией, штурмы врага не прекращаются днем и ночью. Ситуация очень сложная, но контролируемая. Россияне бросили на Авдеевку три бригады, это около 10 000 человек", — сказал Барабаш.

Он отметил, что 12 и 13 октября враг задействует большое количество бронетехники, а украинские воины уничтожают десятки единиц. 

"У них очень много резервов, надеемся, что уничтожение моста между Ясиноватой и Горловкой осложнит им логистику. Били зажигательными боеприпасами, горит вся Авдеевка, они обстреливают всем, что у них есть. Последние несколько дней бьют по дороге в город", — резюмировал чиновник.

  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
  • Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
  • ВСУ о наступлении на Авдеевку: Больницы Донецка переполнены ранеными, россияне выдохнутся.

Читайте также: РФ сильно бьет по Авдеевке, невозможно спасти людей из-под завалов – военная администрация

Дмитрий Гриниченко
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