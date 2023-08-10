"Потрібно прискорити допомогу": Естонія передає ЗСУ стрілецьку зброю та боєприпаси

Кабмін Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура відправити Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.

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"Росія нічого не повинна отримати від цієї агресії. Усі, хто підтримує Україну, мають максимально прискорити надання військової допомоги та збільшити потужність своєї оборонної промисловості", – сказав Певкур.

Повідомляється, що Естонія вже надала Україні військову допомогу на суму більш ніж 400 млн євро, що становить понад 1% ВВП країни. ЗСУ були передані, серед іншого, протитанкові комплекси Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, військово-польові госпіталі, медикаменти, засоби індивідуального захисту (каски та інше) та пайки MRE.

16 липня в Естонії затвердили план розвитку оборони на 2024-2027 роки, який спирається на досвід України щодо відображення агресії Росії. Тільки на закупівлю боєприпасів виділяється понад 1,2 млрд євро.

На початку червня 2023 року Певкур повідомив, що Естонія ще має зброю, яку вона може передати Україні, але конкретна допомога залежить від того, що саме буде необхідно ЗСУ.

22 червня Естонія оголосила про надання Україні чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли засоби для боротьби з дронами та обладнання для розмінування.

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