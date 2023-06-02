Естонія ще має чим допомогти ЗСУ, багато що залежить від успіхів на фронтах – міністр оборони
02.06.2023, 14:55
Ханно Певкур (Фото - EPA)
Естонія ще має зброю, яку вона може передати Україні, але конкретна допомога залежить від того, що саме буде необхідно. Про це сказав міністр оборони країни Ханно Певкур, пише ERR.ee.
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Як вважає міністр, багато залежатиме від військових успіхів України цього літа і потреб, які стануть зрозумілими ближче до осені.
"Озброєння, що необхідне для наступу, союзники вже передали Україні. Зараз йде підготовка до надання допомоги восени", – сказав він, додавши, що це питання планується обговорити на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн", яка пройде через два тижні.
Певкур повідомив, що найближчим часом Україна отримає ще один польовий шпиталь, також продовжиться навчання в Естонії українських військовослужбовців.
- 21 травня заступник голови Генштабу Естонії полковник Март Вендла сказав, що здатність ЗСУ збивати ракети "Кинжал" – це серйозний психологічний удар по Росії, який змушує Кремль змінювати плани.
- Того самого дня міністри оборони Естонії та Латвії оголосили, що ППО їхніх країн забезпечуватимуть німецькі Iris-T SLM.
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