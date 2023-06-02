Естонія ще має чим допомогти ЗСУ, багато що залежить від успіхів на фронтах – міністр оборони

Естонія ще має зброю, яку вона може передати Україні, але конкретна допомога залежить від того, що саме буде необхідно. Про це сказав міністр оборони країни Ханно Певкур, пише ERR.ee.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як вважає міністр, багато залежатиме від військових успіхів України цього літа і потреб, які стануть зрозумілими ближче до осені.

"Озброєння, що необхідне для наступу, союзники вже передали Україні. Зараз йде підготовка до надання допомоги восени", – сказав він, додавши, що це питання планується обговорити на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн", яка пройде через два тижні.

Певкур повідомив, що найближчим часом Україна отримає ще один польовий шпиталь, також продовжиться навчання в Естонії українських військовослужбовців.

21 травня заступник голови Генштабу Естонії полковник Март Вендла сказав, що здатність ЗСУ збивати ракети "Кинжал" – це серйозний психологічний удар по Росії, який змушує Кремль змінювати плани.

Того самого дня міністри оборони Естонії та Латвії оголосили, що ППО їхніх країн забезпечуватимуть німецькі Iris-T SLM.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.