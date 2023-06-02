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У Эстонии еще есть чем помочь ВСУ, многое зависит от успехов на фронтах – министр обороны

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 14:55
У Эстонии еще есть чем помочь ВСУ, многое зависит от успехов на фронтах – министр обороны - Фото
Ханно Певкур (Фото - EPA)

У Эстонии еще есть оружие, которое она может передать Украине, но конкретная помощь зависит от того, что именно будет необходимо. Об этом сказал министр обороны страны Ханно Певкур, пишет ERR.ee

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Как считает министр, многое будет зависеть от военных успехов Украины этим летом и потребностей, которые станут ясны ближе к осени. 

"Все необходимое для готовящегося наступления вооружение союзники уже передали Украине. Сейчас идет подготовка к оказанию помощи осенью", – сказал он, добавив, что этот вопрос планируется обсудить на следующей встрече в формате "Рамштайн", которая пройдет через две недели.

Певкур сообщил, что в ближайшее время Украина получит еще один полевой госпиталь, также продолжится обучение в Эстонии украинских военнослужащих.

  • 21 мая заместитель главы Генштаба Эстонии полковник Март Вендла сказал, что способность ВСУ сбивать ракеты "Кинжал" – это серьезный психологический удар по России, который вынуждает Кремль менять планы. 
  • В тот же день министры обороны Эстонии и Латвии объявили, что ПВО их стран будут обеспечивать немецкие Iris-T SLM. 
Сергей Бережной
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эстониявоенная помощьХанно Певкур
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