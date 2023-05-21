ПВО с хорошей репутацией: Эстония и Латвия примут на вооружение немецкие Iris-T SLM

Противовоздушную оборону Эстонии и Латвии будут обеспечивать немецкие системы средней дальности Iris-T SLM. Об этом заявил во время визита в Ригу министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет ERR.ee.

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Певкур сообщил, что Эстония и Латвия приступают к переговорам с немецким оборонным концерном Diehl Defence для совместной закупки систем ПВО Iris-T SLM. Если переговоры пройдут успешно, победитель тендера будет объявлен уже этим летом.

"Вместе с Латвией мы достигли соглашения по совместной закупке систем ПВО средней дальности", – сказал Певкур.

Он также отметил, что это "проект исторического значения в оборонном сотрудничестве" и что раньше совместных закупок такого масштаба не было.

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце считает, что "выбранная система ПВО средней дальности повысит безопасность воздушного пространства Латвии и Эстонии и обеспечит наилучшую защиту людей, гражданской и военной инфраструктуры".

По словам Певкура, Эстония предполагает сформировать действующую систему ПВО средней дальности к 2025 году, а первые компоненты системы должны поступить в 2024 году.

СПРАВКА. IRIS-T SLM – это разработанный компанией Diehl Defence наземный зенитно-ракетный комплекс с модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км.

11 октября 2022 года Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

30 апреля 2023 года Минобороны Германии официально подтвердило, что в Украину доставлен второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM.

16 мая сообщалось, что немецкая оборонная компания Hensoldt поставит Украине шесть многофункциональных радаров TRML-4D, одной из составляющих системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

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